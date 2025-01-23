Саудовская Аравия пообещала увеличить инвестиции и торговлю с США на $600 млрд

Вечером 22 января состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Во время разговора наследный принц королевства подтвердил намерение за четыре года увеличить инвестиции и торговлю с США на $600 млрд и, возможно, сверх этой суммы, сообщает саудовское агентство SPA.

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд также поздравил Дональда Трампа с инаугурацией на пост президента США и передал поздравления от короля Саудовской Аравии Салмана.

Лидеры двух стран обсудили сотрудничество в целях содействия миру, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, а также укрепление сотрудничества в борьбе с терроризмом.