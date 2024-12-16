Единороссы сократили руководство

Субботний съезд «Единой России» закончился кадровой сенсацией. Только что избавившийся от приставки «врио» секретарь генсовета Владимир Якушев вдвое урезал президиум генсовета и сократил число своих заместителей с шести до одного. По словам осведомленных источников “Ъ”, большинство попавших под реформу партийцев еще накануне ничего об этом не знали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Еще за день до съезда никто из источников “Ъ” в «Единой России» (ЕР) не обещал столь масштабных кадровых перемен, касающихся заместителей секретаря генсовета. Хотя все они на всякий случай оговаривались, что какие-то решения могут быть согласованы буквально в последний момент. Как оказалось, не зря.

Секретарь генсовета ЕР и его заместители — это как раз те, кто осуществляет непосредственное и каждодневное управление партией, а также помогает ее коммуникации с другими политическими силами. Именно для этого им нужен был высокий партийный статус, объяснял ранее собеседник “Ъ” в ЕР, хотя все они совмещали партработу с другими должностями. Так, Владимир Васильев руководит фракцией ЕР в Госдуме, а Анна Кузнецова (входила в пятерку лидеров партсписка ЕР на выборах-2021) занимает там пост вице-спикера. Сенаторами являются Дарья Лантратова, отвечающая в партии за информационную политику и идеологию, и Сергей Перминов, курирующий выборы. Александр Грибов занимает пост замруководителя аппарата правительства. Наконец, Александр Сидякин, получивший вакантный мандат депутата Госдумы осенью 2023-го, возглавляет исполком ЕР.

Изменения, по итогам которых пять из шести политиков лишились своих партийных постов, произошли на закрытом заседании генсовета уже после окончания съезда. По словам источников “Ъ” в ЕР, большинство из них еще накануне не знали о своей судьбе, и с ними поговорили лишь в день съезда. С АП это кадровое решение, судя по всему, тоже было согласовано незадолго до его оглашения, добавляют собеседники “Ъ”. Они рассказывают, что утром в субботу на съезд прибыл первый замглавы АП Сергей Кириенко, и, видимо, именно тогда Владимир Якушев и согласовал с ним «окончательную конфигурацию».

Для голосования членам генсовета нужно было выходить в другое помещение. Сначала они избрали Владимира Якушева, до сих пор работавшего в качестве врио, полноценным секретарем генсовета. А вот когда партийцы вышли из зала во второй раз, на их лицах явно читалось удивление. «Президиум генсовета сокращается до 14 человек»,— сообщил “Ъ” один из голосующих (ранее в нем было более 30 человек). В новый состав не попали Сергей Перминов, Дарья Лантратова и Анна Кузнецова, что автоматически лишало их статуса замсекретаря, так как по уставу партии для этого нужно быть в президиуме. Вошли в президиум Владимир Якушев, Александр Сидякин, Владимир Васильев, Александр Грибов, руководители сторонников ЕР и «Молодой гвардии Единой России», а также восемь руководителей межрегиональных координационных советов.

После этого 14 членов президиума остались, чтобы избрать заместителей секретаря. Но этот статус сохранил за собой только Владимир Васильев. При этом Александр Сидякин продолжит руководить исполкомом, а Александр Грибов — осуществлять связь с правительством. Господин Якушев также объявил, что Сергей Перминов продолжит курировать выборы, но в статусе простого члена генсовета. «Движемся системно, пошагово. У каждого, кто вошел в состав президиума, понятный функционал — он связан с их основной деятельностью. Сокращение состава даст возможность чаще встречаться очно и проговаривать рабочие моменты с каждым лично, решать их намного более оперативно»,— прокомментировал позже свое решение Владимир Якушев.

Как рассказывал “Ъ” недавно федеральный чиновник, он слышал, что господину Якушеву не очень понятен функционал его заместителей и он предпочел бы вовсе от них отказаться. Но собеседник “Ъ” не предполагал, что это решение секретарю генсовета согласуют, по крайней мере так быстро. «У него более бюрократическая логика. Ему удобнее работать непосредственно с аппаратом и исполкомом партии»,— говорил источник “Ъ”. При этом, по данным источников “Ъ”, кадровая реформа оказалась неожиданной не только для бывших замов, но и для некоторых представителей АП. «Оно было согласовано не со всей администрацией»,— уверяет один из собеседников.

Еще один источник “Ъ”, близкий к АП, констатирует, что кадровые решения в совокупности с новыми поправками к уставу ЕР усиливают власть в партии двух людей — самого Владимира Якушева и председателя ЕР Дмитрия Медведева.

Андрей Винокуров