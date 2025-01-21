Главные новости за 21 января. Ростов-на-Дону и область

В Новочеркасске назначили нового директора департамента ЖКХ и благоустройства. Им стал Даниил Седых.

В Ростовской области ребенок ранил себя из «пневмата». Отец мальчика оставил пистолет без присмотра.

В Ростове подростки угрожали однокласснице заминировать школу от ее имени. В отношении родителей составили административные протоколы.

Объем выданных потребительских кредитов на Дону уменьшился на 47%. Всего в четвертом квартале 2024 года банки выдали кредиты на сумму 24,7 млрд руб.

В столовых на Темернике в Ростове силовики задержали 16 мигрантов. они не встали на воинский учет.

Фабрику по обогащению угля «Гуковская» признали банкротом. Она задолжала кредиторам 7 млн руб.

Сроки реконструкции кинотеатра «Юбилейный» в Ростове сдвинули на 2027 год. Подрядчик в очередной раз продлил разрешение на строительство.

В Ростове проект по созданию гостиницы на Левом берегу прошел повторную проверку. Он получил положительное заключение.

Экс-сотрудник собственной безопасности донского МВД задержан за коррупцию. Предположительно, он пытался передать 7 млн руб. сотруднику УЭБиПК.

В Гуково 12-летний подросток погиб от отравления угарным газом. Назначена судмедэкспертиза.