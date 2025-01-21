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Экс-сотрудник собственной безопасности донского МВД задержан за коррупцию

По обвинению в посредничестве во взяточничестве задержан бывший сотрудник ОРЧ СБ МВД по Ростовской области Дмитрий Сорняков. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает портал 1.rnd

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации издания, фигурант пытался передать 7 млн руб. неназванному сотруднику УЭБиПК. Однако довести свой умысел до конца он не успел, в отношении Сорнякова возбудили уголовное дело по ст. 91 УК РФ.

Дмитрий Ковалевский

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