Экс-сотрудник собственной безопасности донского МВД задержан за коррупцию
По обвинению в посредничестве во взяточничестве задержан бывший сотрудник ОРЧ СБ МВД по Ростовской области Дмитрий Сорняков. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает портал 1.rnd
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По информации издания, фигурант пытался передать 7 млн руб. неназванному сотруднику УЭБиПК. Однако довести свой умысел до конца он не успел, в отношении Сорнякова возбудили уголовное дело по ст. 91 УК РФ.