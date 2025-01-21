Экс-сотрудник собственной безопасности донского МВД задержан за коррупцию

По обвинению в посредничестве во взяточничестве задержан бывший сотрудник ОРЧ СБ МВД по Ростовской области Дмитрий Сорняков. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает портал 1.rnd

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации издания, фигурант пытался передать 7 млн руб. неназванному сотруднику УЭБиПК. Однако довести свой умысел до конца он не успел, в отношении Сорнякова возбудили уголовное дело по ст. 91 УК РФ.

Дмитрий Ковалевский