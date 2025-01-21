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В Ростове подростки угрожали однокласснице заминировать школу от ее имени

В донской столице подростки решили пошутить над одноклассницей, пригрозив отправить от ее имени сообщение о минировании школы. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, 19 января 2025 года в полицию обратился отец школьницы, который рассказал об угрозах в адрес своей дочери. Как оказалось, четверо одноклассников в возрасте от 12 до 15 лет написали подруге о том, что от ее имени якобы будет отправлено сообщение о минировании учебного заведения в том случае, если она заблокирует аккаунт, с которого ей написали.

Позже школьники написали, что это была шутка.

В результате в отношении родителей подростков были составлены административные протоколы по статье о неисполнении законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Кроме того, была проведена профилактическая беседа.

Анна Анисова

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