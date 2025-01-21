Объем выданных потребительских кредитов на Дону уменьшился на 47%

В Ростовской области объем выданных потребительских кредитов в четвертом квартале 2024 года сократился на 47,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Всего за этот период банки выдали кредиты на сумму 24,7 млрд руб. В третьем квартале объем кредитов составлял 47,1 млрд руб.

В целом по России выдача потребительских кредитов в четвертом квартале снизилась на 51,4%, до 0,79 трлн руб. Это самый низкий квартальный показатель объема выданных потребкредитов в прошлом году. Наибольшее сокращение зафиксировано в Якутии (на 56,6%) и Красноярском крае (на 54,9%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил высокий уровень снижения объемов кредитования жесткой денежно-кредитной политикой Центрального банка. По его словам, банки сейчас выдают кредиты в основном тем заемщикам, чей персональный кредитный рейтинг и показатель долговой нагрузки соответствуют приемлемым значениям.

Тат Гаспарян