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В Ростовской области ребенок ранил себя из «пневмата»

В Семикаракорском районе 7-летний ребенок ранил себя из пневматического пистолета. Об этом сообщат пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Мальчик взял пневматический пистолет, который без присмотра оставил его отец ,и выстрелил в стену. Пуля рикошетом попала ему в висок. Ребенку была оказана медицинская помощь, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В отношении родителей составлены протоколы за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ). С семьей пострадавшего сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проведены профилактические беседы. Пневматический пистолет изъят.

Анна Марьина

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