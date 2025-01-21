В Ростовской области ребенок ранил себя из «пневмата»

В Семикаракорском районе 7-летний ребенок ранил себя из пневматического пистолета. Об этом сообщат пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Мальчик взял пневматический пистолет, который без присмотра оставил его отец ,и выстрелил в стену. Пуля рикошетом попала ему в висок. Ребенку была оказана медицинская помощь, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В отношении родителей составлены протоколы за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ). С семьей пострадавшего сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проведены профилактические беседы. Пневматический пистолет изъят.

Анна Марьина