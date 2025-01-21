В Ростове проект по созданию гостиницы на Левом берегу прошел повторную проверку

Проект ООО «СЗ «Ривердонпарк» по строительству гостиницы по ул. Левобережная в Ростове прошел повторную проверку. Информация об этом опубликована на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Положительное заключение выдала экспертная организация ООО «Единый центр строительства». Кроме гостиницы проект предполагает строительство «помещений общественного питания, спортивного и торгового назначения».

Как сообщал «Ъ-Ростов», в июле прошлого года проектная документация на строительство гостиницы по ул. Левобережная, 7Б уже получала положительное заключение.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ «Ривердонпарк» зарегистрировано в апреле 2024 года. Руководителем и бенефициаром является Геворк Карапетян. Основной вид деятельности – деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания.

Ева Китаева