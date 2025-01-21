В Гуково 12-летний подросток погиб от отравления угарным газом

Донские следователи проводят проверку по факту гибели 12-летнего подростка в городе Гуково Ростовской области. По предварительным данным ведомства, школьник отравился угарным газом, распространившимся от печи, в частном доме по ул. Трамвайной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Ростовской области Фото: пресс-служба СУ СКР по Ростовской области

Сотрудник СК опросили родителей ребенка, назначена судмедэкспертиза. Кроме того, проверку организовала и донская прокуратура. По ее результатам будет принято решение о принятии мер реагирования.

Дмитрий Ковалевский