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В столовых на Темернике в Ростове силовики задержали 16 мигрантов

Сотрудники правоохранительных органов провели рейдовые мероприятия в заведениях общепита и развлекательных центрах микрорайона Темерник в Ростове. Всего проверили 220 человек, среди которых были иностранцы, а также лица, недавно получившие гражданство РФ. Об этом сообщает Военное следственное управление СК РФ по ЮВО.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По итогам рейда выявили 16 натурализованных граждан, не вставших на воинский учет. Всех их доставили в военные комиссариаты. Кроме того, четырех иностранных граждан привлекли к административной ответственности за нарушения режима пребывания на территории России.

На воинский учет в регионе поставлено более 1,4 тыс. натурализованных граждан. Из них контракты о прохождении военной службы в ВС РФ заключили 176 человек.

Анастасия Казуков

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