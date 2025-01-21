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Акцию «Бескозырка» в Новороссийске проведут без многотысячного шествия

В Новороссийске началась подготовка к 82-й годовщине высадки героического десанта советских моряков на Малую землю — акции «Бескозырка». На заседании антитеррористической комиссии с участием представителей силового блока власти города подвели итоги работы за 2024 год и обсудили планы на 2025-й, объявленный Годом защитника Отечества, сообщил в своем Telegram-канале мэр Андрей Кравченко.

Фото: администрация Краснодарского края

Фото: администрация Краснодарского края

Как отметил глава города-героя, прошедший год для Новороссийска был сложным, но благодаря слаженной работе военнослужащих и силовых структур все вызовы удалось преодолеть достойно. Особое внимание в 2025 году уделят сохранению исторической памяти и обеспечению безопасности на патриотических мероприятиях.

«Бескозырку» проведут в ночь на 4 февраля. В 00:15 начнется шествие от знака «Передний край обороны» к Малой земле. В память о героическом десанте моряков-черноморцев 1943 года моряки Новороссийской военно-морской базы опустят бескозырку на воду.

Для обеспечения безопасности мероприятия территории оснастят контрольно-пропускными пунктами, будет проведено обследование кинологами, а также увеличат число сотрудников для патрулирования.

Кроме того, привлекут представителей казачества и народных дружин. В местах проведения локальных мероприятий возможно ограничение движения транспорта. Также организуют дежурство скорой помощи и оперативных служб.

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в крае введены ограничения на массовые мероприятия для усиления антитеррористической безопасности. В связи с этим в Новороссийске будет организована прямая трансляция Всероссийской патриотической акции «Бескозырка».

Власти Новороссийска отметили, что сохранение исторической памяти и обеспечение безопасности остаются главными приоритетами в подготовке к памятной дате.

Ранее стало известно, что маршрут шествия «Бескозырки» могут изменить из-за реконструкции «Малой земли».

Нурий Бзасежев

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