Маршрут шествия «Бескозырки» могут изменить из-за реконструкции «Малой Земли»

В Новороссийске 3 февраля пройдет 57-я Всероссийская военно-патриотическая акция «Бескозырка». Подготовка к мероприятию началась еще в декабре, а сегодня состоялся выездной оргкомитет, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Мемориальный комплекс «Малая Земля», традиционное место спуска бескозырки на воду, временно недоступен из-за реставрации. Сейчас прорабатывают новые маршруты шествия и площадки для проведения исторической реконструкции.

Организаторы разработали детальный план мероприятий, включающий санитарную подготовку, обеспечение безопасности участников и концепцию акции.

Согласно традиции, 3 февраля факелы будут зажжены у Вечного огня на Площади Героев. После этого их пронесут к месту высадки героического десанта, где в годы войны проходили бои за Новороссийск. Завершится мероприятие спуском бескозырки на воду моряками городской военно-морской базы.

Нурий Бзасежев