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Коммерсантъ FM
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Премиум им

«Татспиртпром» обошел Novabev в производстве водки

В 2024 году список производителей водки в России возглавил «Татспиртпром». Компания увеличила выпуск на 8% год к году, обойдя предыдущего лидера Novabev Group, которая продемонстрировала снижение на 3%. Профильным компаниям в принципе сейчас достаточно сложно нарастить выпуск водки, так как ее потребление в России стагнирует. Основной рост обеспечивают премиальные марки, на которые начали активно переключаться потребители.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Как следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” данных участников алкогольного рынка, по итогам 2024 года принадлежащее правительству Татарстана АО «Татспиртпром» (бренды Tundra, «Русская валюта», «Ханская») нарастило выпуск водки на 8% год к году, до 10,25 млн декалитров (дал). По этому показателю компания заняла первое место в России, обойдя Novabev Group (Beluga, «Беленькая», «Мягков»), возглавлявшую список в предыдущие годы и сократившую в прошлом году выпуск на 3%, почти до 9,6 млн дал. Третье место — у Алкогольной сибирской группы (бренды «Пять озер», «Белая березка», «Хаски»), нарастившей производство на 14%, до 8,96 млн дал.

Топ-15 крупных производителей водки по итогам 2024 года

Место Компания Объем производства (млн дал) Изменение год к году (%)
1 ОАО «Татспиртпром» 10,25 8
2 Novabev Group 9,6 -3
3 ООО АСГ 8,96 14
4 Roust 6,4 10
5 ОАО «Башспирт» 5,1 14
6 ЛВЗ «Саранский» 4,46 85
7 ООО «Группа Ладога» 3,27 59
8 ООО «Питейный дом» 2,98 -1
9 ООО «Удмуртспиртпром» 2,56 0
10 ООО «Брянскспиртпром» 1,79 19
11 ООО «Поволжский комбинат Родник» 1,71 11
12 Калужский ЛВЗ «Кристалл» 1,66 -21
13 ООО «Инвестпартнер» 1,62 74
14 ГУП РК «Сыктывкарский ЛВЗ» 1,47 24
15 ООО «Ярославский ликеро-водочный завод» 1,42 -2

Источник: данные участников рынка.

«Татспиртпром» в первом квартале 2023 года по выпуску водки уже обходил Novabev Group, которая к концу того же года смогла вернуть лидирующую позицию (см. “Ъ” от 23 января 2024 года). Заместитель гендиректора по коммерческим вопросам «Татспиртпрома» Юрий Карякин объясняет текущую конъюнктуру тем, что компания в прошлом году увеличила портфель марок на 46 позиций.

В Novabev Group комментарии не предоставили. Однако 16 января 2025 года компания опубликовала операционные результаты за 2024 год, согласно которым за этот период отгрузки продукции компании сократились на 4,2% год к году, до 16,2 млн дал. В отчетности указывается, что «снижение произошло за счет низкодоходных марок экономсегмента и региональных брендов», в то время как продажи премиальных напитков росли. При этом по итогам 2024 года у Novabev Group сократился объем поставок в Россию импортного алкоголя — на 4,8%, до 3,4 млн дал.

Всего за прошлый год в целом по России произведено почти 83 млн дал водки, что на 5% больше год к году, следует из имеющихся у “Ъ” данных участников рынка.

Наиболее выраженный рост среди топ-20 ключевых производителей водки показали ЛВЗ «Саранский» (водка «Балчуг», «Чистые росы», Spelta) — 85%, до 4,45 млн дал, и группа Ladoga (бренды Fowler’s, «Царская», Barrister) — на 59%, до 3,27 млн дал. Заметное падение выпуска произошло у Алкогольной производственной компании (АПК), производящей водку «Байкал»,— на 48%, до 1,36 млн дал. В декабре 2024 года стало известно, что АПК подала в арбитражный суд заявление о своей ликвидации.

Как на российский рынок крепких напитков некстати для местных брендов вернулся импорт

В Ladoga говорят, что основным драйвером выпуска водки стал рост спроса на премиальную продукцию. После повышения минимальной розничной цены (МРЦ) на этот напиток некоторые дешевые марки водки по стоимости почти сравнялась с дорогим алкоголем, добавляют в компании.

С начала 2025 года МРЦ на водку была повышена с 299 до 349 руб. за 0,5 литра. Также с 1 января 2025 года крупнейший производитель спирта в РФ «Росспиртпром» поднял отпускные цены на свою продукцию почти на 25%, до 1,06 тыс. руб. за дал без учета НДС (см. “Ъ” от 17 декабря 2024 года).

В то же время на стагнацию производства водки может влиять переход потребителей на употребление других крепких напитков.

Эта тенденция ярко выражена среди молодых покупателей, говорит Юрий Карякин. Хотя, по его словам, в краткосрочной перспективе продажи водки кардинально не изменятся.

По данным аналитической компании «Нильсен», за январь—ноябрь 2024 года натуральные продажи водки выросли всего на 0,1%. Для сравнения: объемы реализации рома за этот же период увеличились на 24,9%, виски — на 19,6%, а джина — на 14,3%.

Владимир Комаров

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