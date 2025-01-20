Главные новости за 20 января. Кубань, Крым, Адыгея

Силовики раскрыли схему хищения денег из сочинского депозитария. В причастности к этому подозревают исполнительного директора учреждения Алексея Лазарева.

Бывших руководителей ФКУ «Ространсмодернизация» заподозрили в хищении 4 млрд руб. на проектах по развитию инфраструктуры портов Новороссийска, Тамани и Находки.

В Апшеронском районе в станице Кубанской на кладбище вандалы разгромили могилы военных. Неизвестные поломали на могилах кресты, разбросали венки и сорвали флаги.

Долгострой «Дом Скала», расположенный на пересечении улиц Аэродромной и Северной, планируют достроить в начале 2026 года.

Полиция начала проверку из-за видео с участием блогера из Горячего Ключа и ребенка. На кадрах видно, как мальчика заставляют целовать манекен, а также поощряют его грубые высказывания.

В Краснодаре началось комплексное обследование «замка» на Затоне. Специализированная организация проверяет надежность конструкций и соответствие требованиям пожарной безопасности.

Краснодарский холдинг «Самсон» получил разрешение на строительство первого премиального отеля в составе будущего туристического комплекса «Лунная поляна» курорта «Архыз». Инвестиции в проект составили около 800 млн руб.

С 1 января за помощью к психологам обратились около 100 волонтеров, участвующих в ликвидации ЧС в Анапе. Многие из них жалуются на выгорание.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после заявления жителей Музыкального микрорайона Краснодара, которые пожаловались на плохие дороги.

В Краснодаре завершили строительство дороги к поселку Плодородный-2 протяженностью 1,4 км. На дороге обустроили три полосы движения, тротуары, установили дорожные знаки и сделали разметку.