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В Краснодаре достроили дорогу к поселку Плодородный—2

В Краснодаре завершили строительство дороги к поселку Плодородный—2 протяженностью 1,4 км. Как сообщает пресс-служба мэрии, строительство велось по федеральной программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Дорога проходит вдоль улицы Константиновской от улицы Героя Георгия Бочарникова в Губернском микрорайоне до восточной границы жилой застройки поселка. На дороге обустроили три полосы движения шириной по 3,5 м каждая, установили дорожные знаки и сделали разметку. Также там построили тротуары со съездами для инвалидов и велодорожки. Кроме того, подключили освещение, посеяли газон, оборудовали 1,8 км ливневой канализации и установили четыре остановки, а также 38 опор.

Рядом с дорогой находятся школа № 102 и детсады № 85 и № 118 на улице Александровская. Новое полотно соединило ее с Домбайской. Обе дороги отремонтировали в конце 2023 года.

Сейчас в Краснодаре также строят две подъездные дороги к социальным объектам. Как отметил глава города Евгений Наумов, работы ведут комплексно. Завершить их планируют летом.

Татьяна Ручкина

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