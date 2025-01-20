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В Апшеронском районе вандалы разгромили могилы военных

В Апшеронском районе в станице Кубанской на кладбище вандалы разгромили могилы военных. По данному факту материал зарегистрирован в ОМВД России по Апшеронскому району, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— отметили в полиции района.

Инцидент произошел в ночь на 18 января. Очевидцы в соцсетях сообщили, что неизвестные поломали на могилах кресты, разбросали венки и сорвали флаги.

Татьяна Ручкина

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