В Апшеронском районе вандалы разгромили могилы военных

В Апшеронском районе в станице Кубанской на кладбище вандалы разгромили могилы военных. По данному факту материал зарегистрирован в ОМВД России по Апшеронскому району, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— отметили в полиции района.

Инцидент произошел в ночь на 18 января. Очевидцы в соцсетях сообщили, что неизвестные поломали на могилах кресты, разбросали венки и сорвали флаги.

Татьяна Ручкина