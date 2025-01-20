Глава СКР поручил завести дело о разбитых дорогах в микрорайоне Краснодара

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы жителей Музыкального микрорайона Краснодара о нарушении их прав. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

Жители Музыкального микрорайона направили глава СКР видеообращение. В нем они заявили, что 13 лет на территории района не ремонтируют автомобильные дороги и тротуары, а также не благоустраивают территории. Многочисленные обращения граждан в уполномоченные органы результатов не принесли.

Ситуация освещалась в СМИ и социальных сетях. Александр Бастрыкин поручал представить по ней доклад. В СУ СКР по Краснодарскому краю проводят процессуальную проверку.

Господин Бастрыкин поручил главе кубанского следкома Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Татьяна Ручкина