В Краснодаре начали обследовать «замок» на Затоне

По поручению главы Краснодара Евгения Наумова началось комплексное обследование «замка» на Затоне. Компания «ПСК ЮГ» проверяет надежность конструкций и соответствие требованиям пожарной безопасности. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в администрации Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Острицова Фото: Алла Острицова

Сначала там планировали построить культурно-развлекательный центр, но проект заморозили. Сейчас недостроенное восьмиэтажное здание в парке 30-летия Победы на ул. Береговой, 146 готово на 68%. Сам «замок» площадью 1 тыс. кв. м, а также расположенный рядом хозяйственно-бытовой корпус, находятся на балансе муниципального учреждения «Парки культуры и отдыха города Краснодара».

После обследования «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ» подготовит заключение о возможности дальнейшей эксплуатации зданий. На основе этого документа администрация города примет окончательное решение о судьбе недостроя.

Территория вокруг «замка» огорожена и охраняется. Доступ посторонним лицам закрыт.

Юлия Колганова