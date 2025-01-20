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Комплекс «Дом Скала» в Краснодаре достроят в начале 2026 года

Многофункциональный комплекс «Дом Скала», расположенный на пересечении улиц Аэродромной и Северной, планируют достроить в начале 2026 года. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу банка «Дом.рф».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сейчас готовность объекта составляет 56%. Строительство началось еще в 2014 году, однако сроки неоднократно сдвигались. Первоначальный застройщик ООО «Кэпитал инвест» собирался сдать здание в 2017 году, но власти потребовали снизить высоту с 25 до 19 этажей.

После банкротства застройщика в 2019 году проект был передан новому девелоперу — компании «Твое место» из ГК «Аксис». В 2024 году банк «Дом.рф» выделил 1,5 млрд руб. на завершение строительства.

Нурий Бзасежев

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