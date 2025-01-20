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В Анапе 100 волонтеров обратились к психологам из-за выгорания

С 1 января за помощью к психологам обратились около 100 волонтеров, участвующих в ликвидации ЧС в Анапе. Как отмечают психологи, ликвидаторы ЧС работают почти круглосуточно, особенно те, кто спасает птиц. Как сообщает «КП — “Кубань”» со ссылкой на руководителя волонтерской психологической службы, члена Ассоциации ЕMDR Russia и члена координационной группы штабов по спасению птиц Асю Углову, у многих волонтеров начинается соматизация, когда психическое напряжение начинает проявляться на физическом уровне.

Фото: мэрия Анапы

Фото: мэрия Анапы

«Это может быть нарушение работы желудочно-кишечного тракта, дрожь, бессонница или даже сильное чувство истощения. Наши специалисты помогают справляться с этими проявлениями, возвращая людям ощущение контроля и внутреннего равновесия»,— рассказала Ася Углова.

Для волонтеров психологи организовали бесплатные сессии. В штабах Анапы разместили QR-коды. Перейдя по ним, доброволец может отправить запрос, после чего с ним свяжутся специалисты и проведут кризисное консультирование. Каждый обратившийся волонтер получает до двух сессий продолжительностью 1—1,5 часа с высококвалифицированными специалистами.

Психолог пояснил, что кризисное консультирование направлено на быстрое снижение эмоционального напряжения и стабилизацию состояния. Чаще всего волонтеры обращаются к психологам с эмоциональным выгоранием, ощущением страха и тревоги. Как отмечает госпожа Углова, частыми запросами также являются ощущения бессилия и беспомощности, поскольку именно волонтеры «видят весь масштаб трагедии, связанной с разливом нефти и понимают, что их личных усилий не хватает».

Татьяна Ручкина

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