В Сочи раскрыли схему кражи 168 млн рублей из депозитария

Исполнительный директор сочинского депозитария Алексей Лазарев в течение трех лет похищал средства у клиентов, используя мошенническую схему. Как сообщает ряд федеральных СМИ, он использовал систему финансовой пирамиды: деньги новых вкладчиков перемещал в ячейки тех, кто планировал забрать свои сбережения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Общая сумма похищенных средств достигла 168 млн руб. Часть средств Алексей Лазарев конвертировал в доллары и спрятал в лесу. Оперативники нашли в тайнике 600 тыс. долларов США.

Мошенничество вскрылось после новогодних праздников, когда сразу несколько клиентов обнаружили пустые ячейки. Сейчас установлено 18 пострадавших.

Центральный районный суд Сочи заключил Алексея Лазарева под стражу до 15 марта 2025 года. Защита обвиняемого настаивала на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что по факту кражи средств из депозитария возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ. В ответ на запрос «Ъ-Сочи» полиция сообщила, что будут допрошены все участники дела.

Нурий Бзасежев