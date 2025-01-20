Блогера из Горячего Ключа проверят из-за провокационного видео с ребенком

Полиция инициировала проверку после появления в интернете видео с участием известного блогера и ребенка. На кадрах видно, как мальчика заставляют целовать манекен, а также поощряют его грубые высказывания, сообщает ГУ МВД по Кубани.

Полиция рассматривает вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

Пользователи соцсетей предположили, что речь идет о кубанском блогере Ваге Казаряне, известном как «Мага-Торнадо». Ранее его неоднократно привлекали к административной ответственности за содержание опубликованного контента. Среди инцидентов — нарушения ПДД, уличные провокации и жестокое обращение с животными.

Правоохранители намерены выяснить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям родителей ребенка.

Анна Гречко