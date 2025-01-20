Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Блогера из Горячего Ключа проверят из-за провокационного видео с ребенком

Полиция инициировала проверку после появления в интернете видео с участием известного блогера и ребенка. На кадрах видно, как мальчика заставляют целовать манекен, а также поощряют его грубые высказывания, сообщает ГУ МВД по Кубани.

Полиция рассматривает вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или законными представителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

Пользователи соцсетей предположили, что речь идет о кубанском блогере Ваге Казаряне, известном как «Мага-Торнадо». Ранее его неоднократно привлекали к административной ответственности за содержание опубликованного контента. Среди инцидентов — нарушения ПДД, уличные провокации и жестокое обращение с животными.

Правоохранители намерены выяснить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям родителей ребенка.

Анна Гречко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...