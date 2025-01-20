Кубанский холдинг вложит 800 млн рублей в строительство премиум-отеля в «Архызе»
Краснодарский инвестиционно-строительный холдинг «Самсон» получил разрешение на строительство первого премиального отеля в составе будущего туристического комплекса «Лунная поляна» курорта «Архыз». Инвестиции в проект составили около 800 млн руб., сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе группы.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Согласно проекту, отель «Феникс» будет располагаться в 200 метрах от канатных станций подъемников и в 30 метрах от основного паркинга. Он рассчитан на 215 номеров категории 4 звезды разных площадей.
Как рассказала генеральный директор ГК «Самсон» Татьяна Фоменко, объект реализуется с применением проектного финансирования от банка ДОМ.РФ. Ввод в эксплуатацию первого отеля будущего комплекса запланирован на первый квартал 2028 года.