Кубанский холдинг вложит 800 млн рублей в строительство премиум-отеля в «Архызе»

Краснодарский инвестиционно-строительный холдинг «Самсон» получил разрешение на строительство первого премиального отеля в составе будущего туристического комплекса «Лунная поляна» курорта «Архыз». Инвестиции в проект составили около 800 млн руб., сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно проекту, отель «Феникс» будет располагаться в 200 метрах от канатных станций подъемников и в 30 метрах от основного паркинга. Он рассчитан на 215 номеров категории 4 звезды разных площадей.

Как рассказала генеральный директор ГК «Самсон» Татьяна Фоменко, объект реализуется с применением проектного финансирования от банка ДОМ.РФ. Ввод в эксплуатацию первого отеля будущего комплекса запланирован на первый квартал 2028 года.

Наталья Решетняк