В Госдуме допустили появление криптовалюты «Жириновский»

В России в будущем может появиться криптовалюта «Жириновский», заявил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Он отметил, что перед этим нужно будет обсудить детали с председателем думского экспертного комитета при рабочей группе по законодательному регулированию криптовалют Андреем Луговым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Депутат отметил высокую прибыльность криптовалют, которые выпустили вступающий в должность президента США Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп. По мнению политика, в этом помогло деловое чутье, бизнес-авторитет и громкие высказывания господина Трампа, которые обсуждаются на протяжении нескольких недель.

«Кстати, в будущем не исключаю появления криптовалюты "Жириновский" (название пока условное, конечно)»,— добавил господин Нилов в своем Telegram-канале.

Дональд Трамп объявил о запуске своего мемкойна под названием $TRUMP в субботу, 18 января. Менее чем за сутки капитализация проекта превысила $20 млрд. 20 января Мелания Трамп также сообщила о запуске мемкойна $MELANIA. В течение часа он достиг рыночной капитализации около $5 млрд.

Подробнее о криптовалюте — в материале «Ъ FM» «Мемкойны расходятся по "кошелькам"».