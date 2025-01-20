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Коммерсантъ FM
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Мелания Трамп вслед за мужем запустила свой мемкойн

Супруга избранного президента США Дональда Трампа Мелания сообщила о запуске собственной криптовалюты — мемкойна $MELANIA. О запуске собственного мемкойна под названием $TRUMP господин Трамп объявил в субботу, 18 января.

«Официальный мемкоин Меланьи уже в продаже. Вы можете купить $MELANIA уже сейчас»,— написала Мелания Трамп в соцсети Х. Ее сообщение репостнул Дональд Трамп.

Мемкойн в течение получаса после запуска достиг рыночной капитализации почти в $5 млрд. При этом мемкойн самого господина Трампа упал почти на 40% на фоне запуска криптовалюты супруги.

Дональд Трамп активно выступает за развитие криптоиндустрии. После его победы на выборах США курс биткойна превысил $100 тыс. Летом 2024 года на Bitcoin Conference господин Трамп пообещал положить конец политике Джо Байдена по «войне с криптовалютами».

Подробнее о криптовалюте — в материале «Мемкоины расходятся по «кошелькам».

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