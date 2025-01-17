Постновогодняя стабилизация

Первые результаты опросов социологов, проведенных в 2025 году, показали, что главные новости для россиян по-прежнему связаны со специальной военной операцией. Новый год и Рождество переключить фокус внимания на себя не смогли. Отмечается, что в новогодние праздники участники социологических опросов обратили внимание на рост цен на алкоголь, хлебобулочные изделия и услуги пассажирского транспорта. Впрочем, все это не сказывается на социально-политических настроениях в обществе. Они в целом спокойнее, чем до Нового года, а рейтинги власти стабильны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В пятницу фонд «Общественное мнение» (ФОМ) и ВЦИОМ опубликовали результаты своих первых социологических замеров после новогодних праздников. Первый проводил свой опрос с 10–12 января, второй — с 9 по 12 января. По этим данным, общественно-политические настроения выглядят достаточно стабильно и не отличаются ни в позитивную, ни в негативную сторону от предновогоднего состояния. То же касается и их информационной повестки.

Согласно ФОМ, среди наиболее значимых событий недели (респонденты описывали их в свободной форме) 29% по-прежнему называют новости, связанные со специальной военной операцией (СВО).

В этот перечень входят события, связанные с СВО в целом (24%), обстрелами российских территорий (4%), военными действиями в Курской области (2%). Одинаковую заинтересованность вызывают пожары в Калифорнии и крушение танкеров в Керченском проливе — оба этих события назвали по 5% участников опроса. Собственно праздники не так уж и сильно привлекли внимание— их в своих ответах упомянули только 3% респондентов. Все остальные варианты набрали по 1% (среди них предстоящая инаугурация Дональда Трампа, рост цен и тарифов, новогоднее поздравление Владимира Путина и т. д.).

А вот на психоэмоциональном состоянии участников опроса праздники, судя по всему, все же сказались, причем позитивно. Так, согласно опросу, проведенному 20–22 декабря прошлого года, настроения окружения как «спокойные» и как «тревожные» оценивали по 46% опрошенных. Сближение этих параметров шло с 20-х чисел ноября: «спокойствие» медленно теряло позиции. Социологи традиционно считают неблагоприятной ситуацию, когда тревога в обществе превышает ощущение спокойствия. В новом году ситуация стабилизировалась. «Спокойными» настроения своего окружения считают 48% участников опроса, «тревожными» — 44%.

Удовлетворенность действиями властей соответствует уровню прошлого года: они не вызывают возмущения у 71% респондентов, противоположный ответ дали 22%.

ФОМ также дает подробную выкладку по ощущениям участников социологического исследования от цен на разные товары и услуги. По сравнению с последним опросом прошлого года значимо большее количество респондентов, в частности, обратили внимание на возросшие затраты на хлебобулочные изделия (параметр вырос с 30% до 38%), сахар (рост на 7 процентных пунктов (п. п.), 23%), крупу и макаронные изделия (с 15% до 22%), моющие средства (с 13% до 20%), услуги ЖКХ (с 28% до 35%), медицинские услуги (с 18% до 25%), бытовые услуги (с 11% до 18%). Лидируют в этом списке алкогольные напитки и услуги общественного транспорта. Рост цен на первые заметил 21% респондентов (рост на 9 п. п.), на вторые — 25% (рост на 12 п. п.).

Однако все это явно не сказывается на политических настроениях. Политические рейтинги выглядят аналогичными прошлому году. Так, согласно ФОМ, одобрение деятельности президента держится на уровне 80%, доверяют ему по-прежнему 79%. Работу правительства положительно оценивают 53% участников опроса, премьер-министра Михаила Мишустина — 56%. По всем этим параметрам колебаний либо нет, либо они не превышают статистическую погрешность.

Аналогичную картину дает и ВЦИОМ, проводивший свой замер с 9 по 12 января. Согласно этим данным, деятельность Владимира Путина одобряют 74,9% респондентов, доверяют ему 78,3%.

Андрей Винокуров