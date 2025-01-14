Брянский губернатор: обломки сбитых ночью ATACMS разрушили дом, еще 42 повреждены

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в ночь на сегодня, 14 января, над регионом были сбиты 6 ракет ATACMS, 6 ракет Storm Shadow и 31 беспилотник. По его словам, обломки сбитых ракет уничтожили жилой дом. Повреждены еще 42 домовладения.

«Пострадавших нет. При уничтожении ракет их обломками нанесен ущерб гражданскому имуществу в Брянском районе и городе Сельцо: один дом уничтожен полностью, 42 домовладения получили разрушения»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Минобороны России сообщало, что силы ПВО уничтожили 6 ракет ATACMS, 8 ракет Storm Shadow и 180 беспилотников, в том числе 146 за пределами зоны военной операции. Как уточнило ведомство, две ракеты Storm Shadow также были уничтожены над акваторией Черного моря.