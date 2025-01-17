Минобороны пообещало возмездие за удар ATACMS по Белгородской области

Минобороны России сообщило, что нанесет ответный удар на атаку ВСУ ракетами ATACMS по Белгородской области. В ведомстве отметили, что все ATACMS были сбиты, жертв и разрушений нет.

В сводке, вышедшей днем 17 января, ведомство сообщило, что накануне, 16 января, ВСУ попытались нанести ракетный удар по территории региона. При этом использовались шесть ракет, которые, по версии Минобороны, были произведены в США. В ведомстве отметили, что Росия нанесет ответный удар.

Об объявлении сигнала ракетной опасности на территории всей Белгородской области сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков в 21:27. Спустя 8 минут он написал об отбое предупреждения.

Также, по данным господина Гладкова, за минувшие сутки ВСУ атаковали восемь районов Белгородской области с помощью беспилотников и боеприпасов. В результате ударов пострадали машины, дома и газовая труба. В ходе атак пострадали два мирных жителя. Один из них находится в удовлетворительном состоянии, а другой в тяжелом. Он получил ранения из-за подрыва автомобиля.