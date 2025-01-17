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Коммерсантъ FM
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«Мегамаркет» посчитался с продавцами

Чем объясняется решение площадки

«Мегамаркет» выставил селларам счета за вывоз товаров со своих закрывающихся складов, на это обратили внимание журналисты издания Shopper's. Информацию “Ъ FM” подтвердили продавцы. В конце декабря маркетплейс уведомил партнеров о кардинальных изменениях: модель торговли со своих складов будет упразднена, больше половины хранилищ закроют, а оставшиеся — переориентируют на экспресс-доставку. Речь, в частности, о площадях, которые ранее принадлежали «Икее». Из закрытых складов селлеры до 22 января должны вывезти свои товары, иначе их утилизируют. 1 января все эти позиции исчезли из каталога маркетплейса.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам партнеров маркетплейса, изменения стали для них неожиданностью, как и нелояльная политика к продавцам. По сути, их обязали купить платную услугу, говорит гендиректор компании-производителя кожаных аксессуаров Rels Иван Петраков: «Они сейчас полностью хотят сконцентрироваться на доставке в формате экспресс и в связи с этим решили свернуть все свои складские площади. Наша товарная группа туда попала сразу. Соответственно, мы встали перед выбором: вывезти товар, либо он в дальнейшем попал бы под утилизацию. 17 декабря маркетплейс выпустил обновленную оферту, где очень наглядно прописал, что вывоз будет платным. Так всегда и было, но они это еще раз акцентировали, чтобы нельзя было соскочить. Но другие участники Ассоциации компаний интернет-торговли неоднократно закрывали склады и каждый раз использовался один и тот же принцип лоялизма к поставщикам.

Такое правило приличия действовало на всех площадках АКИТ, куда маркетплейс "Мегамаркет" тоже входит: никто никогда не брал деньги, если склад закрывался по инициативе самой компании. То есть они решили схлопнуть свои площадки и при этом делегировать свои финансовые риски на нас.

Я знаю нескольких селлеров, которым предложили спецусловие — перекинуть их товары на новые складские площади. Речь идет о 2-3% от общего числа поставщиков, потому что судиться с какой-то крупной компанией — это большая проблема. С остальных же решили взять деньги. Речь не идет о каких-то колоссальных суммах. Для нас убытки составят порядка 100 тыс. руб. Но вывезти товар тоже непросто: на три-четыре недели вперед нет никаких свободных дат. Получить обратную связь в данный момент невозможно. На досудебную претензию также никто не ответил».

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Сложности создает и требование «Мегамаркета» предоставлять оригинал доверенности на вывоз. Как указывает Shopper's, продавцы, у которых нет филиалов в регионах, не готовы передавать документы водителям логистических компаний. Как сообщается, такие изменения связаны с новым вектором развития маркетплейса: запуском формата доставки «день в день». По словам некоторых инсайдеров, для этого будут доступны только товары, которые поместятся в сумку курьера. Склады компании «Шарапово» и «Пушкино» в Москве продолжат работать только для транзита в другие регионы. Некоторые селлеры указали Shopper's, что и утилизация их продукции также может быть платной, но срок на ее вывоз еще не вышел. И сам «Мегамаркет», судя по сообщениям, пообещал не уничтожать продукцию при наличии заявки на вывоз, указал основатель «Клуба партнеров на маркетплейсах» Илья Бухарин:

«Продавцам для этого был предоставлен срок до 22 января, однако вывоз этих товаров оказался платной услугой. Многие посчитали это неэтичным, ведь они забирают товары не по своей воле, а по требованию площадки.

Кроме того, некоторые игроки вовсе не были предупреждены о необходимости оплаты.

Несмотря на то, что все текущие нововведения возникли еще в конце декабря, только сегодня появился громкий инфоповод. Остается последняя неделя до обозначенного срока, а слотов на записи на склады почти нет. Это как раз все и вызвало панику. Многих также напугал факт утилизации товаров: якобы если до 22 января их не забрать, то они будут утилизированы, согласно регламентам площадки. Однако этот день еще не наступил, и как все будет на самом деле, пока неизвестно. Так что стоит пока понаблюдать за ситуацией вокруг маркетплейса».

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Почему «Мегамаркет» не пошел навстречу селлерам по аналогии с Ozon и Wildberries? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с главой компании «Infoline-Аналитика» Михаилом Бурмистровым: «"Мегамаркет" прекращает работу в той форме, в которой действовала схема FBO с доставкой по всей России через склады. Для некоторых селлеров это может оказаться настолько неудобным, что они в принципе прекратят, например, работу с площадкой или как-то ее трансформируют, сформировав отдельный ассортимент на отдельных складах. Действительно некоторые игроки столкнулись с такой проблемой, это объективная реальность. Кто-то из-за этого потеряет деньги, и, к сожалению, ничего с этим не сделать.

У нас очень разные ситуации с точки зрения того, как площадки работают с селлерами.

Например, вот случилось два инцидента со сгоревшими складами у Ozon и Wildberries, и там тоже были разные подходы. Ozon выплатил поставщикам средства в полном объеме. Wildberries — с дисконтом. Почему первая компания взяла на себя эти издержки, а вторая частично их переложила на селлеров? Потому что, когда ты продаешь товар со скидкой, значит, ты тоже от этого страдаешь. Это вопрос бизнеса. Кто-то больше сфокусирован на том, чтобы любую возможность читать и использовать ровно по букве договора в свою пользу, кто-то готов идти навстречу селлерам, понимая, что это дополнительные издержки».

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“Ъ FM” направил запрос в «Мегамаркет». Как добавляет Shopper's, с января площадка перешла на доставку по клику, теперь его заказы доставляют курьеры «Самоката». Заказать товары в фирменные ПВЗ маркетплейса и в постаматы больше нельзя.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева

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