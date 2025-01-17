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Главные новости за 17 января. Сочи

Российский инвестиционный форум (РИФ), который традиционно проводили в Сочи в феврале, не состоится в 2025 году. Это уже пятая подряд отмена мероприятия.

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ с 30 января возобновляет работу таможни в Сочи как самостоятельный орган. Как говорится в тексте приказа ФТС, курортная таможня будет подчиняться Южному таможенному управлению.

В этом году в Сочи запланировали корректировку Правил благоустройства территорий.

В Сочи в 2024 году ставка аренды однокомнатной квартиры выросла почти на треть. Сейчас цена составляет 57,4 тыс. руб. в месяц.

Две жительницы Сочи потеряли 5,5 млн руб. после вскрытия ячеек в депозитарии. На хранение клиентки оставляли 7,7 млн руб.

В Хостинском районе Сочи стартует масштабное строительство крупного водовода диаметром 800 мм. Из государственной программы комплексного развития города на реализацию проекта выделили 1,5 млрд руб.

В Сочи задержали исполняющего директора многофункционального депозитарного центра, подозреваемого в хищении 168 млн руб., в том числе в иностранной валюте, которые хранились в арендованных сейфах.

В 2024 году федеральную территорию Сириус посетили более 2 млн туристов, что на 10% превышает показатели предыдущего года.

В ночь с 17 на 18 января и в течение всего дня 18 января на участке моря от Магри до Веселого синоптики прогнозируют значительное усиление волнения с высотой волн от 1,3 до 1,8 м.

В связи с ухудшением погодных условий в Сочи приняли решение об отмене традиционных Крещенских купаний в море, чтобы обеспечить безопасность верующих. 

Гостиничный комплекс «Жемчужина» в Сочи примет на отдых волонтеров, задействованных в расчистке Черного моря от нефтепродуктов. 

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