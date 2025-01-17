Из-за роста турпотока в Абхазию таможня Сочи возобновит работу с 30 января

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ с 30 января возобновляет работу таможни в Сочи как самостоятельный орган. Как говорится в тексте приказа ФТС, курортная таможня будет подчиняться Южному таможенному управлению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В документах указано, что регионом деятельности Сочинской таможни станут Краснодарский край, Сочи и Туапсе, а также поселок городского типа Сириус.

Сочинскую таможню реорганизовали с 1 октября 2020 года, присоединив ее к Краснодарской. При этом четыре таможенных поста остались на прежних местах. В ФТС ранее сообщали о намерении возобновить работу Сочинской таможни в связи с увеличением турпотока и развитием внешней торговли с Абхазией.

Абхазия продолжает быть одним из самых популярных туристических направлений на юге России. Каждый год количество автомобилей и пассажиров, направляющихся в республику, увеличивается на 10%. В пик сезона 2024 года через границу ежедневно пересекали более 13 тыс. машин и 71 тыс. человек в обоих направлениях.

Мария Удовик