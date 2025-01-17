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Сочинская гостиница примет на отдых волонтеров, задействованных в уборке мазута

Гостиничный комплекс «Жемчужина» в Сочи примет на отдых волонтеров, задействованных в расчистке Черного моря от нефтепродуктов. Комплекс стал первым объектом размещения, который оказал такую поддержку добровольцам. С инициативой в региональное министерство курортов обратилась гендиректор «Жемчужины», депутат Горсобрания Сочи Светлана Ермилова.

Фото: Администрация Краснодарского края

Фото: Администрация Краснодарского края

«Мы в "Жемчужине" высоко ценим самоотверженную работу волонтеров, принимающих активное участие в ликвидации последствий ЧС в причерноморских городах Краснодарского края и республики Крым. Гостиничный комплекс "Жемчужина" принял решение оказать поддержку волонтерам, непосредственно задействованным в работе по спасению окружающей среды», – прокомментировала госпожа Ермилова.

По словам автора инициативы, предоставление бесплатного отдыха – один из способов отблагодарить добровольцев за самоотверженный труд. Госпожа Ермилова призвала другие объекты размещения поддержать эту инициативу.

Вячеслав Рыжков

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