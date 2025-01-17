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В Сочи две клиентки депозитария потеряли 5,5 млн рублей после вскрытия ячеек

Две жительницы Сочи потеряли 5,5 млн руб. после вскрытия ячеек в депозитарии. На хранение клиентки оставляли 7,7 млн руб., пишет «Известия» со ссылкой на источник.

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

В конце декабря 2024 года две жительницы Сочи арендовали ячейки для хранения средств, вырученных от продажи квартиры на сумму 7,7 млн руб. Средства оставили на хранение до полного завершения сделки и регистрации собственности. В присутствии сотрудника банка клиентки совместно оставили деньги в ячейке и закрыли ее на два ключа. Один из ключей передали заявительнице для открытия после регистрации сделки с квартирой.

В понедельник, 13 января, жительница Сочи получила уведомление о регистрации. Приехав в депозитарный центр, сочинка открыла ячейку двумя ключами, но обнаружила, что оттуда пропали 5,5 млн руб. Сотрудники депозитария отказались вызывать полицию для расследования инцидента, пишет издание.

Общий ущерб от краж в МДЦ оценивается более чем в 100 млн руб. Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов отметил, что депозитарии, такие как МДЦ, предоставляют услуги аренды индивидуальных сейфов и подлежат различным законодательным нормам. По его словам, по договору ответственного хранения, профессиональный хранитель несет ответственность за утрату ценностей за исключением случаев непреодолимой силы: землетрясение или наводнение. Однако договоров ответственного хранения не заключали.

Адвокат коллегии адвокатов Pen&Paper Павел Лисавин добавил, что содержимое ячейки могут застраховать, однако эта услуга не пользуется популярностью среди клиентов, так как они уверены в надежности хранения своих активов. Господин Лисавин также подчеркнул необходимость введения единого регламента для повышения стандартов безопасности в депозитариях.

«Ъ-Сочи» писал, что сейчас полиция курорта проводит расследование обстоятельств кражи. Уголовное дело возбудили по ст. 158 УК РФ (кража). Следователи уже начали допросы всех причастных лиц, включая руководство депозитарного центра.

Мария Удовик

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