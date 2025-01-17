Пятый год подряд в Сочи не будут проводить Российский инвестиционный форум

Российский инвестиционный форум (РИФ), который традиционно проводили в Сочи в феврале, не состоится в 2025 году. Это уже пятая подряд отмена мероприятия, пишет «Известия» со ссылкой на представителей бизнеса и регионов, которые ранее принимали участие в РИФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным издания, в Корпорации МСП, «Деловой России» и ТПП сообщили, что не получали приглашений и не знают, когда будет проходить мероприятие. Также в Архангельской, Тульской и Ульяновской областях заявили, что им тоже не приходили приглашения. В Забайкальском крае нет информации о проведении РИФ.

Последний раз форум состоялся в 2019 году. Советник президента Антон Кобяков высказывал надежду на возобновление мероприятия в феврале 2025 года, так как ситуация после 2019 года значительно изменилась. Политические и экономические вызовы, с которыми столкнулась Россия, затруднили участие как нерезидентов, так и частных инвесторов в инвестиционных проектах, отметил независимый эксперт Андрей Бархота.

Сейчас потенциальные участники РИФ выражают беспокойство по поводу актуальных экономических вопросов, таких как устойчивость рубля, рост заработной платы, судьба вкладов граждан в банках и доступность кредитных ресурсов для бизнеса. Эти темы специалисты обсуждают на других площадках, таких как Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ) и Московский финансовый форум.

Мария Удовик