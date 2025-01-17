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В 2024 году аренда «однушек» в Сочи подорожала почти на треть

В Сочи в 2024 году ставка аренды однокомнатной квартиры выросла почти на треть. Сейчас цена составляет 57,4 тыс. руб. в месяц, пишет РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу агентства недвижимости «Этажи». Аренда двухкомнатной квартиры в городе-курорте выросла в цене на 22,2% — почти до 67,3 тыс. руб.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Предложение квартир для аренды в Сочи выросло на 5% за 2024 год. Аналитики отмечают, что сейчас идет восстановление объема предложения, которое выросло к периодам дефицита в среднем на 30–40%. Спрос на аренду жилья на курорте вырос на 4,5%.

В Краснодаре по итогам 2024 года средняя ставка аренды однокомнатной квартиры выросла на 17,5% и составила 28,9 тыс. руб. Для двухкомнатной квартиры показатели составили 18,2% и 32,4 тыс. руб. соответственно. Объем предложения для съема в краевом центре стал больше на 8%. Спрос, в свою очередь, вырос на 3%.

Представители агентства также заявили, что минувший год для рынка аренды отличился периодами жесткой турбулентности. На это повлиял, в частности, рост ипотечных ставок. В среднесрочной перспективе объем предложения на рынке аренды будет сдержанно, но все-таки расти, считают эксперты.

Вячеслав Рыжков

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