Из-за непогоды в Сочи отменили Крещенские купания в море

В связи с ухудшением погодных условий в Сочи приняли решение об отмене традиционных Крещенских купаний в море, чтобы обеспечить безопасность верующих. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По данным мэрии, это решение приняли из-за штормового предупреждения. Непогоду прогнозируют в выходные. По прогнозам синоптиков, в районе от Магри до Веселого будет усиление волнения моря с высотой волн 1,3-1,8 м, а в Лазаревском районе возможны сильные дожди.

Начальник управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации Сочи Ильгам Асланов отметил, что зимние штормы могут быть опасными, с непредсказуемыми течениями, что делает участие в ночных омовениях рискованным. В целях безопасности специалисты огородят пляжи, а на территории будут дежурить группы правоохранителей и сотрудники местных администраций.

Граждан призывают не подвергать свою жизнь опасности и воздержаться от купания в море. Мероприятия на реках в согласованных местах будут проводиться в соответствии с фактическими погодными условиями по ранее утвержденному графику.

В храмах Сочи 18 и 19 января состоятся праздничные литургии, завершающиеся молебном и чином водосвятия, где специалисты установят емкости для набора освященной воды. Графики праздничных богослужений и разрешенных мест для купаний разместили на сайте администрации.

«Ъ-Сочи» писал, что в дни Крещенских купаний, 18 и 19 января, в Сочи пройдут дневные литургии и чины водосвятия в 37 храмах курорта, в том числе в Соборе Архангела Михаила и в кафедральном соборе Святого равноапостольного князя Владимира. В рамках подготовки к празднованию Крещения Господня специалисты курорта организуют специальные места для купаний в речных купелях.

Мария Удовик