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В Сочи задержали исполняющего директора МДЦ по подозрению в краже 168 млн рублей

В Сочи задержали исполняющего директора многофункционального депозитарного центра, подозреваемого в хищении 168 млн руб., в том числе в иностранной валюте, которые хранились в арендованных сейфах. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Ирина Волк

Фото: Telegram-канал Ирина Волк

В последние дни в полицию поступило 18 заявлений от граждан, пострадавших от кражи денежных средств, находившихся в МДЦ. Общая сумма ущерба составила около 168 млн руб.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого и выяснили, что к хищениям может быть причастен исполняющий директор организации. Задержание фигуранта произошло на его рабочем месте, после чего подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе расследования в лесном массиве специалисты обнаружили тайник, в котором хранилась часть похищенных средств, уточнила госпожа Волк. Удалось изъять 600 тыс. долларов.

Следователи отдела полиции Центрального района Сочи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Сейчас продолжаются мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

«Ъ-Сочи» писал, что две местные жительницы потеряли 5,5 млн руб. после вскрытия ячеек МДЦ. На хранение клиентки оставляли 7,7 млн руб.

Мария Удовик

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