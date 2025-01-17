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В Сочи обновят Правила благоустройства территорий

В этом году в Сочи запланировали корректировку Правил благоустройства территорий. Это обсудили на заседании Градостроительного совета с участием заместителя главы города Петра Северова, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В ходе обсуждения эксперты акцентировали внимание на необходимости надлежащего содержания зеленых насаждений на территории многоквартирных домов управляющими компаниями. Сейчас специалисты разрабатывают новые правила землепользования и застройки, где одним из ключевых аспектов является сохранение и развитие водно-зеленого каркаса курорта. Администрация Сочи ведет работу по уходу за зелеными насаждениями в парках и зонах отдыха, уточнила пресс-служба.

Придомовые территории, в том числе детские и спортивные площадки, а также зеленые зоны, являются общедомовым имуществом и находятся под управлением управляющих компаний. Эти организации обязаны осуществлять комплексный уход за внутриквартальным озеленением, в том числе обрезку сухих веток, профилактическую рубку для предотвращения аварийных ситуаций, стрижку газонов и кустарников, а также защиту растений от вредителей.

Правила благоустройства устанавливают единые нормы и требования к созданию, содержанию и развитию элементов благоустройства, а также регламентируют содержание зеленых насаждений и перечень работ по благоустройству с указанием периодичности их выполнения. Процесс корректировки Правил продолжат совместно с профильными специалистами.

«Ъ-Сочи» писал, что администрация курорта планирует провести масштабную модернизацию коммунальной инфраструктуры в 2025 году. Протяженность обновляемых инженерных сетей увеличится вдвое и составит почти 26 км.

Мария Удовик

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