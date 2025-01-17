В выходные в Сочи прогнозируют шторм

В ночь с 17 на 18 января и в течение всего дня 18 января на участке моря от Магри до Веселого синоптики прогнозируют значительное усиление волнения с высотой волн от 1,3 до 1,8 м. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Службы спасения Сочи Фото: пресс-служба Службы спасения Сочи

В Лазаревском районе в ночные и утренние часы ожидают сильные дожди, а в предгорьях и низкогорьях возможен мокрый снег. Глава Сочи Андрей Прошунин поручил всем городским службам работать в режиме повышенной готовности.

Пользователи пляжных территорий должны учитывать фактические погодные условия. Жителям и туристам настоятельно рекомендуют воздержаться от отдыха у воды и принимать необходимые меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует обращаться по номеру 112.

На территории курорта 18 и 19 января на Крещение суммарно оборудуют 11 мест для дневных и ночных купаний. Полный список можно найти на сайте администрации Сочи. Власти предупреждают о том, что в случае ухудшения погоды и шторма в акватории Черного моря доступ ко всем пляжным территориям ограничат, предварительно граждан оповестят.

«Ъ-Сочи» писал, что федеральная территория Сириус в третий раз организует крещенские купания для верующих. Торжественные мероприятия начнутся 18 января в 23:00 на пляже «Богатырь» с молебна и освящения воды, для безопасности в это время будут дежурить спасатели и медработники.

Мария Удовик