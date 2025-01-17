В 2024 году турпоток в Сириус превысил 2 млн человек

В 2024 году федеральную территорию Сириус посетили более 2 млн туристов, что на 10% превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщает «Ведомости-Юг» со ссылкой на пресс-службу ФТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сириуса Фото: пресс-служба Сириуса

В высокий туристический сезон загрузка гостиничных объектов в Сириусе достигала максимальных значений — 100%, особенно в дни проведения Всемирного фестиваля молодежи. Наибольшим спросом пользовались отели категории три и четыре звезды, которых на федеральной территории больше всего.

Администрация Сириуса отметила, что в последние годы наблюдается размывание традиционной сезонности туризма. Крупные научные, спортивные и культурные мероприятия проходят не только в летний период. Например, двухнедельный Новогодний музыкальный фестиваль собрал более 15 тыс. посетителей.

Среди значимых мероприятий, которые проводили вне привычного сезона, выделяются конгресс молодых ученых, Менделеевский съезд, климатический саммит БРИКС, форум «Атомэкспо» и Всероссийская неделя охраны труда.

По данным сети Sirius Hotels, в новогодние праздники 2025 года выявили увеличение сроков бронирования отелей. Гости стали выбирать более длительное проживание: если в прошлом году средняя продолжительность составляла 3–4 ночи, то в этом году — все январские каникулы. Также возросла популярность поездок на личных автомобилях.

«Ъ-Сочи» писал, что за новогодние и рождественские праздники Сочи принял 496 тыс. туристов. средняя загрузка средств размещения с 29 декабря по 8 января составила 76%, а пиковыми днями стали 31 декабря — 5 января.

Мария Удовик