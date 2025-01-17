Цены формируются машинально

В России подешевели автомобили с пробегом. В 2024 году их

стоимость снизилась в среднем на 12%, до 2 млн руб. Такие данные компании «Авто.ру Оценка» приводит портал AutoNews. Средний возраст машин на вторичном рынке вырос почти до девяти лет, а пробег — до 145 тыс. км. Сильнее всего упали в цене китайские марки, такие как Chery, Haval и Exceed. При этом собеседники “Ъ FM” тренд не подтверждают, по их словам, цены на вторичном рынке выросли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Отдельные случаи снижения прайсов могут объясняться тем, что у водителей пока нет достаточного опыта владения китайскими брендами, пояснил вице-президент Российской ассоциации автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов: «Я бы не сказал, что у нас уменьшаются цены, поскольку каждое авто с пробегом уникально. Снижение средней стоимости даже отдельно по брендам может быть связано просто с изменением структуры предложения. То есть машины выходят на рынок с большими пробегами и в более старшем возрасте.

У нас спрос от новых авто смещается в сторону вторичного рынка, поскольку на первичном они становятся все менее доступными, в том числе и по причине отсутствия кредитных программ.

Но фактор в пользу снижения цены есть, конечно, это та же самая ключевая ставка, которая для автомобилей с пробегом определяет среднюю стоимость кредита выше 25%. Конечно, это существенно ограничивает спрос.

Что касается "китайцев", то для них сейчас характерен период, когда клиенты только приобретают опыт длительного владения такими автомобилями. То есть как себя ведет модель старше трех лет, пока еще не всем понятно. И, конечно, есть стереотипные опасения, что китайские машины ненадежные и быстрее теряют цену с возрастом. Отсюда, естественно, многие люди традиционно предпочитают уже хорошо изученные, проверенные марки».

Спрос на европейские и японские машины с пробегом при этом растет, в декабре он увеличился на 11% (данные «Авито Авто»). Речь идет о машинах дороже 1,5 млн руб. Самые популярные марки — Toyota, Mercedes-Benz и BMW. Средний чек покупки — 2,5 млн руб. Однако качественных машин с пробегом все меньше, этим и объясняется рост цен, подчеркнул соучредитель автоцентра «Долавто» Сергей Климов: «Владельцы привычных нам брендов задумались, что купить, если продать свою машину? Не все решились сразу приобретать "китайцев" и продолжали просто дольше эксплуатировать свои немецкие, японские модели. Не все готовы продать, условно говоря, такую трех-пятилетнюю иномарку.

Что касается европейских авто, то их стоимость на вторичном рынке выросла, во-первых, именно из-за спроса, потому что люди реже стали их продавать, а, во-вторых, была пауза: их не просто не хватало, их не было.

Сейчас их стали возить именно целенаправленно. Сначала цены скакнули вверх, сейчас они как-то стабилизировались. Но нельзя забывать и другие факторы, в частности, та же инфляция тоже влияет на стоимость автомобилей. Мало продается новых машин. Сейчас чаще завозят иномарки с пробегом, и это, конечно, снижает их качество. И поэтому сейчас искать вариант на вторичном рынке сложнее».

За 11 месяцев 2024 года россияне потратили на машины с пробегом больше 6 трлн руб. Такие данные обнародовал «Автостат». Это больше показателя всего 2023-го, тогда объем рынка оценивался в 5,8 трлн руб. Больше всего денег россияне потратили на покупку подержанных «европейцев» и «японцев». В ноябре на такие авто ушло более 60% от общей суммы трат.

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Елена Иванова