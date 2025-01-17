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Несущая реконструкция

Ольга Галактионова сменила Елизавету Лихачеву в ГМИИ имени Пушкина

Министр культуры РФ Ольга Любимова официально сообщила о назначении нового генерального директора Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина. Им стала Ольга Галактионова, возглавлявшая до этого Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО. Предыдущий директор, Елизавета Лихачева, пробыла в должности меньше двух лет — с 21 марта 2023 года.

Ольга Галактионова обещает обеспечить работу Пушкинского музея «плавно, логично, гармонично»

Ольга Галактионова обещает обеспечить работу Пушкинского музея «плавно, логично, гармонично»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ольга Галактионова обещает обеспечить работу Пушкинского музея «плавно, логично, гармонично»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подводить итоги правления, которое продолжалось один год и десять месяцев, дело не очень перспективное: большой музей — учреждение неповоротливое, планы его формируются не на один год вперед, и чтобы успеть радикально заявить о себе в сжатые сроки, руководителю надо постараться. В случае с Елизаветой Лихачевой заявления, однако, были. ГМИИ отменил «реэкспозицию» — новую концепцию постоянной экспозиции старых мастеров, введенную в директорство Марины Лошак, и вернулся к старым схемам развески, привычным для нескольких поколений посетителей музея. Пушкинский музей, кроме того, обзавелся новым фирменным стилем и новым логотипом (стилизованные буквы «ПМ»). Наконец, устные заявления экс-директора подавно стали притчей во языцех: Елизавета Лихачева успела в решительной форме высказаться по самому широкому кругу вопросов — от судьбы рублевской «Троицы» и музея ГУЛАГа до Сталина как персонажа поп-культуры. И ни один из действующих музейных руководителей в последние два года не провоцировал своими высказываниями такой шквальной реакции.

Но в смысле выставочных проектов никакого кредо, никакой яркой персональной стратегии, подобной, скажем, инициативам той же Марины Лошак, Елизавета Лихачева так и не предъявила — вероятнее всего, попросту не успела.

Ждали ли от нее именно этого с такой оперативностью? Едва ли. Еще в брежневские времена ГМИИ, столичный музей мирового искусства, был заметным образом включен в мировую же систему выставочного обмена. Наши морозовско-щукинские импрессионисты и постимпрессионисты гастролировали за границей, из-за границы в Москву приезжала живопись из крупных западных коллекций, прежде всего старые мастера. В 2000–2010-е обмен и подавно цвел пышным цветом. Перейти в текущих условиях от этой мировой экстенсивности к интенсивности, заменяя международные блокбастеры сложными, притягательными, эффектными (и научно состоятельными) выставками на собственном материале — задача, требующая известного разбега. Может быть, в конце концов и получилось бы. Текущая выставка «Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века», во всяком случае, провалом не была — просто рядовой, дюжинный проект, но такие и при Ирине Антоновой случались. В Эрмитаже того же Снейдерса, правда, показывали с куда большей кураторской изобретательностью. Однако у Эрмитажа и пространственно-экспозиционные возможности побольше.

Здесь обрисовывается основная проблема нынешнего ГМИИ. Еще с 2000-х тянется история с проектированием и строительством нового музейного квартала на Волхонке.

Главное здание цветаевского музея, не подвергавшееся капитальному ремонту с момента строительства, меж тем катастрофически ветшает, а закрыть его на реконструкцию невозможно, поскольку пока что экспозицию и фонды попросту некуда перемещать. Несмотря на неоднократные переносы сроков, Марина Лошак в бытность директором успокоительно высказывалась в том духе, что все идет по плану, и представляла даже более или менее отчетливый график поэтапных перемен и открытий новых площадок. Риторика Елизаветы Лихачевой по вопросам реконструкции заметно отличалась по тону и по степени определенности. Она неожиданно высказалась за необходимость тотального пересмотра проекта реконструкции главного здания — причем не сейчас, а не раньше 2026 года; отказалась от строительства предусмотренного проектом подземного уровня, так называемой цистерны под музейным кварталом. И незадолго до нового 2025 года подтвердила, что никакого отчетливого видения относительно будущей музейной судьбы клейновского здания нет: «Концепции какой-то конкретной нет. Факт в том, что на месте этого музея появится другой музей. И нам сейчас предстоит понять — какой».

Не столько риторика, сколько стоящие за ней административные и управленческие промахи, по сведениям “Ъ”, и стали причиной увольнения Елизаветы Лихачевой, готовившегося не месяц и не два.

Именно в качестве надежного управленца в музей, очевидно, назначена Ольга Галактионова, возглавлявшая РОСИЗО,— в чем нельзя не увидеть занятных перекличек с недавней историей Пушкинского музея. Когда в 2013-м году Зельфира Трегулова проиграла Марине Лошак в аппаратной борьбе за пост директора ГМИИ, в качестве утешительного приза ее назначили именно руководительницей РОСИЗО (должность, для госпожи Трегуловой ставшая трамплином к руководству Третьяковской галереей). В 2016 году именно РОСИЗО получил в управление Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) вместе с сетью его региональных филиалов. Но в 2020-м ГЦСИ вывели из состава РОСИЗО и подчинили Пушкинскому музею — так что теперь, сменив место работы, Ольга Галактионова будет заниматься и делами центра в том числе.

Правда, в отличие от Елизаветы Лихачевой, законченного искусствоведческого образования у нового директора нет вовсе. Ольга Галактионова училась в ГИТИСе (она окончила актерский факультет в 1999 году), много лет ее менеджерско-продюсерская работа была связана с телевидением, кинопроизводством и театральными проектами, и только в 2021-м она стала директором РОСИЗО. На ее правление пришлось несколько сделанных под эгидой РОСИЗО больших бойких выставок на советскую тематику (последняя хронологически — «Кукрыниксы» в московском «Манеже»). Но вполне возможно, что показного выставочного блеска на новом посту от нее и не ждут.

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Весной 2024 года в состав попечительского совета ГМИИ вошел вице-премьер Марат Хуснуллин, чуть позже он самолично возглавил совет — очевидный сигнал о том, что на текущий момент для государства приоритетны в том, что касается музея, строительство и реконструкция на Волхонке. ГМИИ при новом директоре должен без происшествий дождаться открытия нового депозитария, а потом закрыть свое историческое здание на реконструкцию, которая может продолжаться годы и годы. И при всем том сохраниться как полноценная музейная и научная институция. Задача по-своему амбициозная, но не парадная и не слишком благодарная.

«Возглавить ГМИИ имени Пушкина было крайне неожиданным предложением,— рассказала “Ъ” Ольга Галактионова.— Говорить о планах рано — необходимо вникнуть во все процессы. Моя задача — плавно, логично, гармонично обеспечить работу музея по основным направлениям. Также приоритетной задачей становится развитие как научной, так и выставочной деятельности музея».

Отдел культуры

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