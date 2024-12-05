Развитие дошло до убытия

В пермском государственном музее современного искусства PERMM меняется руководство. Наиля Аллахвердиева, возглавлявшая учреждение с 2019 года, ушла с должности по собственному желанию. По ее словам, намеченные планы по развитию музея реализованы. И. о. руководителя временно будет назначен завотделом маркетинга и рекламы музея Станислав Павлов. В ноябре этого года в музее прошел обыск в рамках уголовного дела галериста Марата Гельмана (признан иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов). Эксперты говорят, что госпожа Аллахвердиева внесла значительный вклад в развитие современного искусства и поспособствовала появлению узнаваемых символов Перми, поэтому найти достойную кандидатуру на ее пост будет достаточно трудно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наиля Аллахвердиева

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Наиля Аллахвердиева

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

6 ноября состоится последний рабочий день директора музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в краевом министерстве культуры, госпожа Аллахвердиева написала заявление на увольнение по собственному желанию. В ведомстве добавили, что исполняющим обязанности директора временно назначен Станислав Павлов, заведующий отделом маркетинга и рекламы. Краевой минкульт займется поиском кандидата с релевантным опытом для долгосрочного сотрудничества.

Как пояснила «Ъ-Прикамье» Наиля Аллахвердиева, ее решение связано с завершением планов по развитию музея.

По словам арт-менеджера, музей серьезно расширил коллекцию экспонатов, инициировал проекты, объединяющие профессиональное и заинтересованное сообщество вокруг институции. «Мы стали известны как один из крупнейших федеральных центров, аккумулирующих работу с актуальным искусством. Кроме того, был завершен переезд музея в новое здание, которое соответствует современным требованиям выставочных пространств и позволяет работать с масштабными проектами»,— пояснила госпожа Аллахвердиева.

Она добавила также, что дальнейшее сотрудничество с музеем и его проектами, возможно, сохранится «в экспертном ключе», однако в Перми оставаться она не планирует. «Что касается будущего музея, все зависит от того, как будет разворачиваться культурная политика в отношении современного искусства»,— заявила госпожа Аллахвердиева в интервью с искусствоведом Ксенией Коробейниковой.

Наиля Аллахвердиева родилась в 1978 году в Свердловске. Окончила Уральский государственный университет, затем училась в Московско-британской высшей школе по направлению менеджмента в сфере культуры. После этого вернулась в Екатеринбург и в течение десяти лет занималась реализацией культурных проектов. С 1999 по 2005 год занимала должность директора Екатеринбургского филиала Государственного центра современного искусства.

Директором музея PERMM, который был создан во времена «пермской культурной революции», Наиля Аллахвердиева была назначена летом 2019 года. До этого она занимала пост арт-директора, а также курировала направление «городская среда» Пермского центра развития дизайна. За годы работы в PERMM госпожа Аллахвердиева разработала первую комплексную паблик-арт-программу, благодаря чему в Перми появилась коллекция искусства в общественных местах.

В 2010-м ее главным проектом стал крупнейший фестиваль современного искусства на бетонных заборах «Длинные истории Перми», участниками которого выступили более ста российских и зарубежных авторов. Под ее руководством в 2023 году музей переехал в новое пространство — в здание бывшего автосалона Mercedes-Benz, что позволило значительно расширить выставочные площади.

В ноябре 2024 года в музее современного искусства PERMM прошли обыски. Тогда появлялись сообщения о том, что обыск прошел не только в культурном учреждении, но и в квартире самой Наили Аллахвердиевой, однако позже источники «Ъ-Прикамье» эту информацию опровергли. По словам собеседников, мероприятия осуществлялись в рамках уголовного дела в отношении галериста и основателя музея Марата Гельмана (признан иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов). Ранее он был объявлен в федеральный розыск по неизвестной статье УК РФ. По одной из версий, расследование может быть связано с финансированием или оправданием террористической деятельности. Сам галерист предполагал, что уголовное дело могли возбудить по статье о дискредитации вооруженных сил РФ.

Экс-министр культуры Прикамья, депутат Госдумы РФ Николай Новичков сомневается, что уход Наили Аллахвердиевой с поста директора может быть связан с уголовным расследованием.

Он отмечает, что госпожа Аллахвердиева возглавила работу PERMM в сложный для музея период. «Ее главной задачей было не только сохранить выставочное пространство, но и сделать его важным культурным атрибутом Перми. Безусловно, она не только справилась с этой задачей, но и тем самым внесла значительный вклад в развитие пермской культуры по части современного искусства»,— подчеркнул эксперт.

По словам инициатора проекта «Центр городской культуры», члена Общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой, несмотря на то, что госпожа Аллахвердиева не является уроженкой Перми, она внесла неоценимый вклад в «создание образа территории». «Музей под ее руководством поддерживал современных пермских художников, делал много инклюзивных программ, сотрудничал с городскими сообществами»,— подчеркнула госпожа Агишева. Она отметила также, что, вероятно, найти кандидатуру на пост директора «с таким же уровнем экспертизы и ответственности» будет достаточно трудно.

Анастасия Леонтьева, Пермь