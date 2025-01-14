Армия России отразила три контратаки ВСУ на Курском направлении

Подразделения группировки войск «Север» армии России за сутки отразили три контратаки украинских военнослужащих в Курской области, сообщили в Минобороны. Также российские военнослужащие нанесли поражение формированиям ВСУ в районе 12 населенных пунктов.

Поражение нанесено четырем механизированным и трем десантно-штурмовым бригадам, трем бригадам территориальной обороны и бригаде морской пехоты украинской армии, добавили в ведомстве. Авиация и артиллерия ВС РФ также нанесли удары по позициям ВСУ в районе 25 населенных пунктов в Сумской области, отметили в Минобороны.

Бои в Курской области идут с 6 августа 2024 года. В регионе действуют режимы ЧС федерального уровня и контртеррористической операции. 12 января Минобороны сообщало о пресечении пяти попыток контратаки ВСУ на Курском направлении. 6 января ведомство заявило о контратаке украинских войск в направлении населенного пункта Большое Солдатское. Целью называлась попытка «остановить наступление российских войск на курском направлении».

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