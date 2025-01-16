Главные новости за 16 января. Ростов-на-Дону и область

По решению врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря министр строительства региона отправлен в отставку. Обязанности господина Сильвестрова возложены на его заместителя Сергея Вифлянцева.

На внеочередном заседании городской думы Ростова 28 января будет рассмотрен вопрос об отставке главы администрации донской столицы Алексея Логвиненко.

Проект сноса аварийного дома на Нариманова в донской столице получил положительное заключение госэкспертизы. Его подготовили индивидуальные предприниматели из Батайска и Ростова.

По требованию Ростехнадзора работу угольной шахты «Дальняя» в Ростовской области приостановили на три месяца. При проверке на предприятии обнаружили ряд нарушений требований безопасности.

Специалисты устранили повреждение на газопроводе в Октябрьском районе донской столицы. Ранее там без газа остались почти 130 домов.

Производитель гидро- и теплоизоляции «Технониколь» удвоит инвестиции в свои донские филиалы. Вложенные средства направят на модернизацию производства, строительство складов и экологические проекты.

Арбитражный суд Ростовской области вынес определение о рассмотрении в закрытом режиме требования Генеральной прокуратуры РФ о взыскании в доход государства активов ООО «Родные поля». Решение было принято судьей Еленой Батуриной.

ГУФСИН России по Ростовской области опроверг распространившуюся в сети информацию о побеге заключенных из СИЗО-1 в донской столице.

Бывший директор по экономике и финансам ростовского «ГПЗ-10» Николай Борисов задержан по подозрению в мошенничестве на более 800 млн руб.

Условные сроки получили организаторы незаконного канала миграции из Ростовской области. Преступная группа с 2019 по 2023 годы легализовала в России 15 граждан Азербайджана с помощью фиктивных браков.