«Технониколь» удвоит инвестиции в свои донские филиалы

Производитель гидро- и теплоизоляции «Технониколь» планирует инвестировать в 2025 году 160 млн руб. в свои заводы на территории Красного Сулина. Это почти в два раза больше прошлогодней суммы (90 млн руб.) — следует из пресс-релиза компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вложенные средства направят на модернизацию производства, строительство складов и экологические проекты.

«В этом году мы планируем обновить основное и вспомогательное технологическое оборудование и построить несколько крытых складов. Кроме того, мы продолжим развитие комплексных поставок систем штукатурных фасадов, спрос на которые на юге России значительно вырос в прошлом году» — рассказал директор красносулинского «Завода ТЕХНО» Вячеслав Абакунов.

В 2024 году в донском предприятии открылся новый цех по колеровке фасадных красок. А выпуск каменной ваты на предприятии увеличился на 4% до 1,7 млн куб. м. За год экспорт продукции «Завода ТЕХНО» увеличился на 10%, товары приобретали покупатели из Южного и Центрального федеральных округов, а также Армении, Азербайджана, Абхазии, Грузии и Беларуси. В прошлом году производитель начал поставки в Иран.

АО «Технониколь» — московская компания, начавшая работу в 1990-х годах. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, она принадлежит ООО «Инвест-Кровля», половина активов которой принадлежит предпринимателю Игорю Рыбакову через собственную организацию.

Дмитрий Ковалевский