обновлено 21:21
В Октябрьском районе Ростова завершили ремонтные работы на газопроводе
В Октябрьском районе донской столицы устранили повреждение на газопроводе. Ремонтные работы велись специалистами АО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Об этом проинформировал глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.
В настоящее время газ начинает поступать в дома жителей Октябрьского района.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как сообщал «Ъ-Ростов», энергетики повредили газопровод по ул. Волоколамской, когда прокладывали кабель. В результате без газа остались 24 многоквартирных и 103 частных домов.
Ранее прокуратура Ростовской области взяла на контроль восстановление подачи газоснабжения в дома горожан.