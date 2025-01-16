Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 21:21

В Октябрьском районе Ростова завершили ремонтные работы на газопроводе

В Октябрьском районе донской столицы устранили повреждение на газопроводе. Ремонтные работы велись специалистами АО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Об этом проинформировал глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

В настоящее время газ начинает поступать в дома жителей Октябрьского района.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Ростов», энергетики повредили газопровод по ул. Волоколамской, когда прокладывали кабель. В результате без газа остались 24 многоквартирных и 103 частных домов.

Ранее прокуратура Ростовской области взяла на контроль восстановление подачи газоснабжения в дома горожан.

Анастасия Казуков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...