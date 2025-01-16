В Октябрьском районе Ростова завершили ремонтные работы на газопроводе

В Октябрьском районе донской столицы устранили повреждение на газопроводе. Ремонтные работы велись специалистами АО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Об этом проинформировал глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

В настоящее время газ начинает поступать в дома жителей Октябрьского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Ростов», энергетики повредили газопровод по ул. Волоколамской, когда прокладывали кабель. В результате без газа остались 24 многоквартирных и 103 частных домов.

Ранее прокуратура Ростовской области взяла на контроль восстановление подачи газоснабжения в дома горожан.

Анастасия Казуков