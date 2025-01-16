На Дону приговорили к условным срокам организаторов незаконной миграции

Условные сроки получили организаторы незаконного канала миграции из Ростовской области. Преступная группа с 2019 по 2023 годы успела легализовать в России 15 граждан Азербайджана, организовывая фиктивные браки — сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Елхан Мамедов занимался поиском потенциальных клиентов в соседнем государстве. Две его соучастницы — Марина Аллахвердиева и Валентина Нечаева — искали подходящих по возрасту «невест». За 150 тыс. руб. преступники заключали фиктивный брак, после чего формальной супруге иностранца отдавали 15 тыс. руб., остальные деньги уходили подсудимым. Клиент, в свою очередь, получал все необходимые для проживания в России документы.

Шахтинский городской суд приговорил всех трех фигурантов к 3 годам заключения условно. При этом, ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», по которой и судили преступников, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Дмитрий Ковалевский