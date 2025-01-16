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ГУФСИН Ростовской области опроверг информацию о побеге заключенных из СИЗО-1

ГУФСИН России по Ростовской области опроверг информацию о побеге заключенных из СИЗО-1 в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ранее в местных Telegram-каналах и СМИ распространилась информация о том, что заключённые СИЗО-1 сделали подкоп и попытались сбежать. По данным ГУФСИН России по региону, эта информация «не соответствует действительности».

16 июня прошлого года в ростовском СИЗО-1 шестеро заключенных захватили в заложники двоих сотрудников изолятора. В ходе штурмовой операции заложники были освобождены, а пятеро захватчиков убиты.

Ева Китаева

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