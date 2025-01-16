Главные новости за 16 января. Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов

В Воронежской области из-за атаки БПЛА загорелась нефтебаза.

В Белгородской области один мирный житель серьезно пострадал при подрыве автомобиля, другой — был ранен в голову при отражении атаки ВСУ.

Воронежское КБХА продало недвижимость на 366 млн руб.

В Тамбовской области после падения обломков БПЛА зафиксировали разрушения.

Воронежская и Тамбовская области могут потерять по одному одномандатному округу на выборах в Госдуму.

Белгородская группа «Эфко» купила бизнес-центр в Москве под штаб-квартиру.

Обвинение запросило для бывшего мэра Белгорода десять лет колонии строгого режима.

Эдуард Брагин выбыл из конкурса на пост главы Лев-Толстовского района в Липецкой области.

Поставщик питания в липецкие школы встал на первую ступень банкротства.